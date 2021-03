NFL : Patriots und Johnson unterschreiben Einjahresvertrag

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson bekommt bei den New England Patriots einen neuen Einjahresvertrag.

Foxborough | Das bestätigte Johnsons Agent Drew Rosenhaus der Deutschen Presse-Agentur in einer Mitteilung. Zuvor hatte ESPN darüber berichtet, offiziell war der Deal zunächst noch nicht. Der 26 Jahre alte Stuttgarter hat sich über ein Förderprogramm für ausländische Talente in die NFL gearbeitet und war in der vergangenen Saison, seiner zweiten in der besten F...

