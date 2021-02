Eisschnelllauf-WM : Pechsteins Tränen: Rückenschmerz in der Team-Verfolgung

Sie hat alles versucht, aber der Rücken spielte nicht mit: Den ersten Start bei ihrer 20. Einzelstrecken-WM hatte sich Claudia Pechstein ganz anders vorgestellt. Doch die 48-Jährige will weiter kämpfen.

Heerenveen | Bittere Erfahrung für Claudia Pechstein: Geplagt von akuten Rückenproblemen hat die fast 49 Jahre alte Olympiasiegerin in ihrem 55. Rennen bei einer Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer in Heerenveen einen schmerzhaften Leistungseinbruch erlebt. In...

