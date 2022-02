22. Spieltag : Peinliche Pleite - Kimmich stellt Mentalitätsfrage

Das war deutlich. Wie schon beim Pokal-Knockout in Mönchengladbach kam der FC Bayern auch beim 2:4 in Bochum unter die Räder. Das nahm Joshua Kimmich zum Anlass, an der Mentalität zu zweifeln.

Joshua Kimmich wirkte konsterniert wie lange nicht. Sichtlich verärgert redete der Nationalspieler nach dem peinlichen 2:4 (1:4) des bisher so souveränen Tabellenführers aus München Klartext. „Wir haben alle Tugenden vermissen lassen und müssen uns fragen, ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern normalerweise verkörpert“, klagte Kimmich. Kopfschüt...

