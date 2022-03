Radsport : Per Hubschrauber ins Krankenhaus: Walscheid angefahren

Radprofi Maximilian Walscheid hat einen Unfall im Training ohne schwere Verletzungen überstanden.

Der 28-Jährige wurde von einem Auto angefahren und danach per Hubschrauber in ein Klinikum in Neuwied gebracht. Wie sein Team Cofidis am Freitag mitteilte, erlitt Walscheid diverse Prellungen. „Ich hatte Glück, dass ich diesen Unfall überlebt habe“, sagte Walscheid. „Ein Auto ist aus der Gegenrichtung gekommen und fuhr plötzlich auf mich zu. Ich hatte ...

