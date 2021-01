Gold, Tränen, Emotionen : Perfekter WM-Auftakt für deutsche Rodler

Zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze - die deutschen Rodler triumphierten am ersten Tag der Heim-WM - nur der große Favorit Felix Loch musste sich im ersten Rennen mit Platz vier begnügen.

Schönau am Königssee | Julia Taubitz hatte Tränen in den Augen, Tobias Wendl war emotional berührt und Felix Loch ging leer aus. Das deutsche Rodelteam sorgte am ersten Tag der Weltmeisterschaften am Königssee gleich für große Gefühle und fünf Medaillen. „Das ist so wunder...

