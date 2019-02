Tischtennis : Petrissa Solja gewinnt Top-16-Turnier

Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das europäische Top-16-Turnier gewonnen. Die 24-jährige WM-Dritte im Mixed siegte im Endspiel nach einem 0:3-Satzrückstand noch mit 4:3 gegen die Rumänin Bernadette Szocs.

von dpa

03. Februar 2019, 17:50 Uhr

In den Runden zuvor hatte Solja in Montreux in der Schweiz bereits gegen Einzel-Europameisterin Li Qian (Polen), Mannschafts-Europameisterin Elizabeta Samara (Rumänien) und gegen die topgesetzte Sofia Polcanova aus Österreich gewonnen. Die Bundesliga-Spielerin des TSV Langstadt qualifizierte sich durch diesen Erfolg für den World Cup im Oktober im chinesischen Chengdu.