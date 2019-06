Springtreiten : Blum reitet beim Nations Cup auf Platz zwei

Weltmeisterin Simone Blum hat beim Nations-Cup-Turnier im niederländischen Geesteren Platz zwei belegt.

von dpa

21. Juni 2019, 21:00 Uhr

Die 30 Jahre alte Springreiterin aus dem bayrischen Zolling ritt mit ihrem WM-Pferd Alice im Stechen fehlerfrei. In 43,29 Sekunden musste sich Blum nur der Niederländerin Maikel van der Vleuten auf Dana Blue geschlagen geben (41,89). Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Minimax wurde Vierte, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado belegte Platz fünf. Am Sonntag startet die deutsche Mannschaft beim Nationenpreis in Geesteren.