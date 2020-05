Coronavirus-Pandemie : Deutsches Galopp-Derby soll am 12. Juli gelaufen werden

Das Deutsche Galopp-Derby soll am 12. Juli auf der Rennbahn im Hamburger Stadtteil Horn stattfinden. Diesen Termin bestätigte eine Sprecherin auf Nachfrage.

von dpa

12. Mai 2020, 12:54 Uhr

Ursprünglich hätte die 151. Auflage des Klassikers eine Woche zuvor am 5. Juli gestartet werden sollen. Da wegen der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie der europäische Kalender durcheinander geraten ist, musste ein neuer Termin gefunden werden.

Noch unklar ist, ob es in der Hansestadt anstelle der traditionellen Derby-Woche nur einen Renntag geben wird. Auch die genaue Anzahl der Starts am 12. Juli steht noch nicht fest. Das Derby soll aber ohne Zuschauer stattfinden. In der vergangenen Woche waren in Hannover, Köln, Mülheim und Berlin die ersten Rennen nach einer gut zweimonatigen Corona-Pause gestartet worden.