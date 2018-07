Turnier in Aachen : Junge Wilde feiern mit Springreiter-Team den CHIO-Hattrick

Ein Blitz-Comeback und ein Desaster prägen den ersten Auftritt der Dressur-Nationalmannschaft beim CHIO in Aachen. Für das Springreiter-Team lief es besser.

von dpa

19. Juli 2018, 22:48 Uhr

Der Bundestrainer strahlte und schwärmte nach dem CHIO-Hattrick seiner Jungen Wilden. «Das ist sensationell», kommentierte Otto Becker: «Das ist eine geile Truppe.»

Mit zwei Debütantinnen gewann die Gastgeber-Equipe den traditionsreichen Nationenpreis der Springreiter in Aachen. Die Mannschaft setzte sich nach den Erfolgen in den beiden Vorjahren erneut durch und sicherte sich den Sieg vor Irland und den Niederlanden. «Ich bin total happy», sagte Becker: «Ich wusste, dass es knapp wird. Aber so ist es unglaublich.»

Er lobte vor allem seine beiden Debütantinnen: «Wir cool die waren, das war einfach unglaublich.» Begeistert nach ihrer Premiere vor 40.000 Zuschauern war die 24 Jahre alte Laura Klaphake. «Vor so einer Kulisse, das war der Wahnsinn», schwärmte die junge Reiterin: «Wie die Leute hier mitfiebern, ist einfach toll.» Und das Stadion feierte zwei fehlerfreie Runden der Reiterin aus dem niedersächsischen Steinfeld. «Ich kann das noch gar nicht glauben», gab Klaphake zu.

Die Anspannung bei ihrem Debüt war auch Simone Blum anzusehen. «Als ich drin war, ging es aber», berichtete die 28-Jährige aus Zolling. Mit vier Strafpunkten, einem «blöden Roller» an einer Planke, kam Blum aus der ersten Runde. In der zweiten blieb sie mit ihrer Stute sogar makellos. «Das war ein Wahnsinns-Gefühl, ich bin total glücklich», kommentierte sie.

Seinen zweiten Einsatz im deutschen CHIO-Team erlebte Maurice Tebbel und wirkte gegen Klaphake und Blum fast schon routiniert. Der 24-Jährige aus Emsbüren war «super-happy» nach der ersten Runde mit Chaccos' Son ohne Abwurf. Doch im zweiten Umlauf kassierte er vier Strafpunkte.

Ausgerechnet Routinier Marcus Ehning kam auf Pret A Tout mit einem Abwurf aus der ersten Runde. «Ein untypischer Fehler für ihn, aber unten ist unten», sagte der 44-Jährige aus Borken. Im zweiten Umlauf kam es auf Ehning an, der mit einer fehlerfreien Runde den Sieg sichern konnte - und die Nerven behielt. Ehning war bei allen drei CHIO-Siegen dabei. «In der zweiten Runde hat man die Qualität des Pferdes gesehen», sagte Ehning: «Am Ende haben die Richtigen gewonnen.»