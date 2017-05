Überraschung in Hamburg : Pato Muente gewinnt deutsches Derby

Ein für Slowenien startender, gebürtiger Argentinier mit Wohnsitz in Soltau hat für die Überraschung beim deutschen Derby gesorgt. Springreiter Pato Muente holte sich den Sieg in Hamburg. Der emotionale Höhepunkt des Turniers war aber schon am Samstag.