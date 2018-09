Turnier in Tryon - USA : Springreiterin Blum reitet bei WM zweite Null-Runde

Tryon (dpa) – Die Springreiterin Simone Blum hat auch am zweiten WM-Tag einen starken Ritt für das deutsche Team geliefert.

von dpa

20. September 2018, 17:02 Uhr

Die 29 Jahre alte Debütantin aus dem bayerischen Zolling ritt in Tryon mit ihrer Stute Alice ohne Fehler. Blum hatte bereits am Vortag im Zeitspringen eine Null-Runde gezeigt. Die Mannschaftswertung besteht aus drei Teilprüfungen. Die Entscheidung fällt am Freitag.