Grand Prix in Stuttgart : Werth feiert auch bei Weltcup-Prüfung Platz eins

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 17:45 Uhr

Für den Ritt mit ihrer Stute erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 87,575 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgte auf Platz zwei Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (82,805). Dritte wurde Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Damsey (79,615).

Werth hatte bereits am Vortag mit Weihegold die Weltcup-Qualifikation mit großem Abstand gewonnen. Am Samstagmorgen siegte sie in einem Grand Prix mit dem Wallach Don Johnson (75,560) vor Fabienne Lütkemeier aus Paderborn mit D'Agostino (74,680). Ihren vierten Start wird die derzeit fast unschlagbare Reiterin am Sonntag in der Germen-Master-Prüfung absolvieren.

Im Ranking der Westeuropa-Liga führt nach drei von neun Stationen der Schwede Patrik Kittel. Werth ist als Titelverteidigerin für das Weltcup-Finale im April in Paris gesetzt und erhält bei den Qualifikations-Turnieren keine Punkte. Es gibt lediglich Pflichtstarts für das Pferd, das sie im Finale einsetzen will.

Veranstalter-Homepage

Weltcup Springen

Weltcup Dressur