Euroleague : Pleiß triumphiert: „Geilste Moment meines Lebens“

Überglücklich suchte Tibor Pleiß nach Worten für seine Gefühle.

Köln | Als erster deutscher Basketball-Profi seit knapp zwei Jahrzehnten durfte der 31 Jahre alte Center in Köln den Titelgewinn in der Euroleague feiern - und das als gebürtiger Rheinländer. „Das ist der geilste Moment meines Lebens“, schwärmte Pleiß bei Magentasport nach dem 86:81 mit Anadolu Efes Istanbul im Endspiel des Final Four gegen den FC Barcelo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.