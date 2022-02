Bundesliga : Pongracic verklagt Wolfsburg auf Prämienzahlung

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und sein ehemaliger Spieler Marin Pongracic treffen sich vor Gericht. Der bis Sommer an Borussia Dortmund ausgeliehene Innenverteidiger (24) hat den Club auf die Zahlung von 250.000 Euro verklagt.

Am Arbeitsgericht in Braunschweig ist ein entsprechendes Verfahren anhängig, ein Gütetermin ist für Anfang März anberaumt, wie ein Gerichtssprecher am Freitag bestätigte. Zuerst hatte der „Sportbuzzer“ darüber berichtet. Anlass des Streits ist eine Prämie für die Qualifikation für die Champions League, die die Niedersachsen als Tabellenvierter der Vors...

