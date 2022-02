Weltcup-Pause : Positiver Corona-Test bei Skispringerin Althaus

Wegen eines positiven Corona-Tests muss Skisprung-Ass Katharina Althaus eine Wettkampfpause einlegen.

Die Olympia-Zweite von Peking ist zwar symptomfrei, befindet sich aber in häuslicher Quarantäne und fehlt daher beim Weltcup an diesem Wochenende in Hinzenbach. „Schade, dass ich pausieren muss, ich habe eine sehr gute Form. Ich setze alle Hoffnungen daran, dass ich bei der RawAir in Norwegen wieder mit von der Partie bin“, sagte die 25-Jährige am Mitt...

