Europameisterschaft : Positiver Test bei Lamsfuß: Kein Badminton-Finale im Doppel

Wegen eines positiven Corona-Tests von Mark Lamsfuß kann das deutsche Doppel mit ihm und Marvin Seidel nicht das Endspiel der Badminton-Europameisterschaften bestreiten.

Kiew | Das bestätigten sowohl der deutsche (DBV) als auch der europäische Verband (BE). Lamsfuß befindet sich in Isolation im Hotel in Kiew. Gleiches gilt für seine Mixed-Partnerin Isabel Herttrich und Seidel als Kontakt-Personen. Lamsfuß und Seidel hätten heute große Chancen gehabt, erstmals seit 1974 wieder eine Goldmedaille in der Disziplin zu gewinnen...

