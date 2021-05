US-Senioren-Major : Premierensieg: Golfer Cejka triumphiert bei Birmingham

Alex Cejka hat als zweiter Deutscher nach Golf-Legende Bernhard Langer ein Turnier auf der US-Senioren-Tour gewonnen.

Birmingham | Der 50-Jährige war bei dem Major in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama erst als Ersatzmann in das Teilnehmerfeld gerutscht. Der in Las Vegas lebende Cejka setzte sich im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den US-Ryder-Cup-Kapitän und Titelverteidiger Steve Stricker durch. Nach vier Runden hatten die beiden Golfprofis mit jeweils 270 Schlägen an der ...

