Sportpolitik : Putins Helfer: Russlands Machtspiel mit dem Weltsport

Wladimir Putin und seine Getreuen haben sich jahrelang Macht und Einfluss in der Sportwelt gesichert. Nun ist Russland zur Belastung geworden. Die Sanktionen hält so mancher für viel zu spät.

Diese Bilder würden Thomas Bach und Gianni Infantino jetzt wohl am liebsten aus allen Archiven tilgen. Die innigen Umarmungen mit Wladimir Putin, die opulenten Sektempfänge, die Ordensverleihungen, der Plausch mit dem Kremlchef im Straßencafé. Die vertraulichen Bande zu Putin sind durch Russlands Krieg in der Ukraine zur schweren Last für IOC-Chef Bach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.