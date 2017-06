Weinstein zweimal mit Rekord : 17. Meistertitel für Kristina Vogel

vergrößern 1 von 1 Foto: Kin Cheung 1 von 1

In der Einerverfolgung der Männer ging der Titel an Domenic Weinstein aus Villingen. Der WM-Zweite von 2016 verbesserte zunächst in der Qualifikation seinen deutschen Rekord auf 4:14,080 Minuten. Im Finale am Abend steigerte sich der 22-Jährige auf 4:13,453 Minuten. Auf den zweiten Platz fuhr Kersten Thiele auf Erfurt (4:19,411). «Das ist eine Super-Zeit, zumal wir hier aus dem Grundlagentraining her angereist sind», sagte Bundestrainer Sven Meyer.

Im Teamsprint der Männer setzte sich Erdgas.2012 mit Erik Balzer (Cottbus), Maximilian Dörnbach (Erfurt) und Maximilian Levy (Cottbus) in 43,822 Sekunden vor dem Sprintteam Thüringen und dem Track-Team Brandenburg durch. In der Mannschaftsverfolgung der Frauen ging der Titel in der international mäßigen Zeit von 4:37,965 Minuten an eine kombinierte Mannschaft um Einer-Meisterin Gudrun Stock (München).

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:20 Uhr