Wellens gewinnt 6. Etappe : BinckBank-Tour: Dumoulin holt Führung

Der Niederländer belegte auf der sechsten Etappe über 196,9 Kilometer von Riemst nach Houffalize den zweiten Platz und übernahm damit von seinem Landsmann Lars Boom das Grüne Trikot. Den Tagessieg feierte der Belgier Tim Wellens, der im Gesamtklassement vier Sekunden hinter Dumoulin auf Rang zwei liegt.

Der bisherige Gesamtzweite und Weltmeister Peter Sagan musste 22 Kilometer vor dem Ziel einen platten Reifen verkraften, und kam mit der Verfolgergruppe an. Die Rundfahrt führt über sieben Etappen durch Belgien sowie die Niederlande und endet am Sonntag in Geraardsbergen.

BinckBank-Tour

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 17:40 Uhr