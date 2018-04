Radsport : BMC-Rennstall-Besitzer Rihs verstorben

Straßenrad-Olympiasieger Greg Van Avermaet und sein Team BMC trauern um Rennstall-Besitzer Andy Rihs. Wie das US-Team mitteilte, verstarb der Schweizer Inhaber des gleichnamigen Radherstellers im Alter von 75 Jahren am Mittwoch in einer Klinik in Zürich an einer Leukämie-Erkrankung.

von dpa

19. April 2018, 13:10 Uhr

Rihs war von 1966 bis 2011 Inhaber des Schweizer Hörgerätehersteller Phonak und stieg mit seiner Firma im Jahr 2000 als Hauptsponsor in den Radsport ein. Im Jahre 2006 gewann Floyd Landis im Phonak-Trikot die Tour de France. Nur wenige Tage nach Ende der Rundfahrt wurde dem US-Amerikaner der Titel wegen Dopings aber wieder aberkannt. Mit dem Phonak-Nachfolge-Rennstall BMC feierte Rihs 2011 durch Cadel Evans den ersten und bis dato einzigen Tour-Sieg eines Australiers.