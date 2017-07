Tour de France : Bora-hansgrohe-Team protestiert gegen Sagans Ausschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Sagan war von der Rennjury disqualifiziert worden, weil er im Finale der vierten Etappe in Vittel den Briten Mark Cavendish mit einem Ellbogencheck in die Absperrgitter gedrängt hatte.

«Im Sprint habe ich Mark nicht gesehen. Er kam von rechts und ich wollte an das Hinterrad von Kristoff. Mark kam sehr schnell von hinten und hat mich berührt. Ich hatte keine Zeit zu reagieren und er kam zu Sturz», wurde Sagan in einer Pressemitteilung des Teams zitiert. Die Bora-Mannschaft sei mit der Disqualifikation nicht einverstanden und fordere die Wiederaufnahme in die Ergebnisliste, hieß es weiter.

Die Jury hatte Sagan zunächst mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden in der Gesamtwertung belegt, später aber dann ihr Urteil drastisch verschärft. Zuvor hatte auch Cavendishs Sportdirektor Rolf Aldag den Ausschluss gefordert. Bei Cavendish wurde unterdessen ein Bruch der rechten Schulter diagnostiziert, für den Ex-Weltmeister ist die Tour beendet.

Der deutsche Sprinter André Greipel bedauert Sagans Ausschluss. «Ich denke, die Entscheidung der Jury ist zu hart», twitterte der Rostocker vor der fünften Etappe, die von Vittel in die Vogesen führt. Kurz nach dem Vorfall hatte Greipel noch gegen Sagan gewettert: «Nur weil er das Weltmeister-Trikot anhat, kann er sich nicht alles erlauben.» Später bat er den Slowaken via Twitter um Verzeihung: «Manchmal sollte ich mir die Bilder anschauen, bevor ich etwas sage.»

erstellt am 05.Jul.2017 | 07:47 Uhr