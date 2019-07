Tour de France : Buchmann zu Doping: «Fans müssen sich keine Sorgen machen»

Die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann hat in Sachen Doping ein kleines Versprechen abgegeben. «Von meiner Seite kann ich sagen, dass sich die deutschen Fans keine Sorgen machen müssen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen», sagte der Radprofi am zweiten Ruhetag der 106. Tour de France mit Blick auf die unschön zu Ende gegangene Ära um Jan Ullrich.

von dpa

22. Juli 2019, 12:09 Uhr

Buchmann liegt in der Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt aktuell auf Platz sechs mit nur 2:14 Minuten Rückstand auf Gelbträger Julian Alaphilippe. Der 26-Jährige könnte als erster deutscher Fahrer seit Andreas Klöden vor 13 Jahren wieder auf das Podium in Paris fahren. Davon will Buchmann aktuell nicht sprechen. Die Top Ten bleiben das Ziel. Wenn überhaupt, werde er auf der vorletzten Etappe das Gelbe Trikot angreifen, sagte er am Montag.

Bei seinen Vertragsgesprächen war über einen Tour-Sieg auch nicht verhandelt worden. «Damit habe ich noch nicht gerechnet. Im Moment denke ich nicht über einen Tour-Sieg nach. Fall es soweit kommt, kann man noch mal darüber sprechen», betonte der 26-Jährige. Als bisher einziger Deutscher gewann Ullrich 1997 die Tour de France.