Bahnradsport-EM in Apeldoorn : EM-Bronze für Berliner Bahnrad-Duo im Madison-Wettbewerb

Theo Reinhardt und Maximilian Beyer haben zum Abschluss der Bahnradsport-Europameisterschaften in Apeldoorn Bronze im Madison gewonnen. Die Berliner kamen nach 200 Runden auf 37 Punkte.

von dpa

20. Oktober 2019, 16:52 Uhr

Der Sieg ging an das dänische Duo Lasse Norman Hansen/Michael Morkov (52) vor den Niederländern Jan-Willem van Schip/Yoeri Havik (37). Reinhardts Standardpartner Roger Kluge aus Berlin, mit dem er 2018 und 2019 Weltmeister wurde, war in den Niederlanden nicht am Start.