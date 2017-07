Bei der Tour de France : Fünfter Etappensieg: Kittel stellt Thurau-Rekord ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Ena 1 von 1

Rekordhalter sind die Belgier Eddy Merckx (1970/1974) und Freddy Maertens (1976) sowie der Franzose Charles Pelissier (1930) mit jeweils acht Tageserfolgen in einer Tour.

Kittel gewann in diesem Jahr die Massensprints in Lüttich, Troyes, Nuits-Saint-George, Bergerac und Pau. Das Tour-Finale auf den Champs Elysées in Paris dürfte auch nach seinem Geschmack sein. Womöglich winkt ihm auch auf der 16. und 19. Etappe ein Sieg, sollte es zum Massensprint kommen.

Die Liste der Fahrer mit den häufigsten Etappensiegen in einem Jahr:

Etappensiege Fahrer Land Jahr 8 Eddy Merckx Belgien 1970 8 Eddy Merckx Belgien 1974 8 Freddy Maertens Belgien 1976 8 Charles Pelissier Frankreich 1930 7 Gino Bartali Italien 1948 7 Bernard Hinault Frankreich 1979 6 Mark Cavendish Großbritannien 2009 6 Eddy Merckx Belgien 1969 6 Eddy Merckx Belgien 1972 6 Marcel Buysse Belgien 1913 6 Francois Faber Luxemburg 1909 6 Andre Leducq Frankreich 1932 6 Emile Georget Frankreich 1907 6 Rene Le Greves Frankreich 1936 6 Luis Ocana Spanien 1973 5 u.a. Dietrich Thurau Frankfurt/Main 1977 5 Marcel Kittel Erfurt 2017

Tour-Homepage

Homepage Marcel Kittel

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 18:13 Uhr