Ineos-Übermacht in Frankreich? : Fünfter Tour-Sieg für Radstar Froome das große Ziel

Radstar Chris Froome hat trotz langer Verletzungspause den fünften Gesamtsieg bei der Tour de France als sein großes Saisonziel erklärt.

von dpa

17. Januar 2020, 19:15 Uhr

«Den einzigen Termin, den ich selbst festgelegt habe, ist die Tour de France. Die Aussicht auf ein fünftes Gelbes Trikot ist für mich riesig», sagte der 34 Jahre alte Brite in einem am Freitag von seinem Team Ineos veröffentlichten Interview. Der viermalige Tour-Sieger bereitet sich derzeit auf Gran Canaria mit einigen Teamkollegen auf die neue Saison vor.

Die beiden Ineos-Kapitäne für die am 27. Juni in Nizza beginnende 107. Frankreich-Rundfahrt sind nach derzeitigen Stand jedoch der kolumbianische Titelverteidiger Egan Bernal (22) und 2018-Sieger Geraint Thomas (33) aus Wales. Das erklärte Teamchef David Brailsford ebenfalls in einem Ineos-Interview, ließ Froome die Tür für dessen Vorhaben jedoch offen: «Natürlich kommt Chris zurück und will nach dem fünften Sieg greifen. Er arbeitet sehr, sehr hart daran, wieder das dafür erforderliche Niveau zu erreichen.» Neuzugang Richard Carapaz aus Ecuador soll im Mai als Kapitän seinen Sieg beim Giro d’Italia verteidigen.

Froome hatte sich bei einem Sturz vor dem Zeitfahren der Dauphiné-Rundfahrt am 12. Juni 2019 Brüche am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich zugezogen. Das für Oktober beim Saitama-Kriterium in Japan vorgesehene Comeback sagte der Brite kurzfristig ab. Ein Ineos-Trainingslager Anfang Januar hatte Froome nach zwei Tagen abgebrochen, was Zweifel an seinem Genesungszustand aufkommen ließ.