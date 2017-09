Zwei Wochen vor WM : Italienischer Radprofi Ulissi siegt bei Grand Prix Montréal

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 23:04 Uhr

Die großen Favoriten, Doppel-Weltmeister Peter Sagan, der den Grand Prix Québec vor zwei Tagen gewonnen hatte, und Olympiasieger Greg van Avermaet hatten mit dem Ausgang nichts zu tun. Deutsche Starter kamen nicht unter die ersten Zehn. Das WorldTour-Rennen in Kanada diente vielen Fahrern als Vorbereitung für das WM-Straßenrennen in 14 Tagen in Bergen/Norwegen.