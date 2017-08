An Bronchitis erkrankt : John Degenkolb gibt bei Vuelta auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

«Ich habe noch niemals bei einer großen Tour aufgegeben, deshalb bin ich extrem enttäuscht, die Vuelta zu verlassen», sagte Degenkolb in einer Mitteilung. Allerdings stieg er 2013 bereits beim Giro d'Italia aus. Nun sei er vor zwei Tagen krank geworden. «Wenn du nicht richtig atmen kannst, ist es einfach unmöglich, weiterzumachen.»

Nach zuvor zehn Etappensiegen bei der Spanienrundfahrt, war Degenkolb in diesem Jahr deutlich von den Spitzenrängen entfernt. Für das Straßenrennen bei der Rad-WM am 24. September im norwegischen Bergen ist er als Kapitän der deutschen Mannschaft vorgesehen. «Gesundheit geht vor und die Saison ist noch nicht vorbei, deshalb will ich keine Risiken eingehen», sagte Degenkolb zu seiner Aufgabe in Spanien. «Deshalb werde ich jetzt nach Hause fahren, mich erholen und auf den Rest der Saison fokussieren.»

Wann genau er wieder aufs Rad steigen soll, ließ sein Team offen. «Alles hängt davon ab, wie schnell er sich erholt», sagte Mannschaftsarzt Piet De Moor.

Vuelta 5. Etappe

Trek Segafredo

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 11:32 Uhr