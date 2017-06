Etappensieg : Kittel feiert bei der Ster ZLM Toer neunten Saisonsieg

vergrößern 1 von 1 Foto: David Stockman 1 von 1

Kittel unterstrich in Oss damit seine Form zwei Wochen vor dem Start der 104. Tour de France. Der dreifache deutsche Straßenmeister André Greipel wurde Dritter. Beide treffen bei den deutschen Meisterschaften am nächsten Sonntag in Chemnitz erneut aufeinander. Die Gesamtwertung der Ster ZLM Toer sicherte sich der Portugiese José Goncalves.

von dpa

18.Jun.2017