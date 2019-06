Radsport : Kolumbianer Bernal gewinnt 83. Tour de Suisse

Für viele Experten ist Egan Bernal der zukünftige Tour-de-France-Sieger. Womöglich schlägt seine Stunde schon in diesem Jahr. Am Sonntag unterstrich der 22 Jahre alte Kolumbianer seine gute Form mit dem Gewinn der 83. Tour de Suisse.

von dpa

23. Juni 2019, 17:05 Uhr

Zwei Wochen vor dem Start der Tour de France hat sich Egan Bernal in die Rolle des Geheimfavoriten gebracht. Der erst 22 Jahre alte Kolumbianer vom britischen Ineos-Team gewann die 83. Tour de Suisse und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

Bernal ließ sich auf der neunten und letzten Etappe über 101,5 Kilometer rund um Ulrichen durch einen dritten Platz den Gesamtsieg vor dem australischen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis nicht mehr nehmen. Den Tagessieg holte sich der Brite Hugh Carthy.

«Das ist eines der größten Rennen, das ich gewonnen habe. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das gibt mir Zuversicht für die nächsten Rennen», sagte Bernal, der in diesem Jahr bereits die traditionsreiche Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hatte. Bei der am 6. Juli in Brüssel beginnenden Frankreich-Rundfahrt bildet Bernal zusammen mit Titelverteidiger Geraint Thomas die Doppelspitze beim Ineos-Team.

Thomas war in der Schweiz auf der vierten Etappe gestürzt und musste danach aufgeben. Schwerwiegende Verletzungen erlitt der 33-Jährige aber nicht. «Die Dinge änderten sich, als er stürzte. Danach war ich der Kapitän im Team», sagte Bernal, der sich bei der Tour aber nicht in der Chefrolle sieht: «Geraint wird unser Leader sein. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Ich habe damit kein Problem. Ich bin erst 22 Jahre alt. Es warten noch einige Tour-de-France-Teilnahmen auf mich.»

Bernal erreichte am Sonntag auf der Schlussetappe, die über den Nufenen-, Gotthard- und Furkapass führte, zusammen mit dem zweitplatzierten Dennis 1:02 Minuten hinter Carthy das Ziel und lag damit in der Endabrechnung 19 Sekunden vor dem Australier. Den dritten Gesamtrang belegte der Österreicher Patrick Konrad vom deutschen Bora-hansgrohe-Team mit einem Rückstand von 3:04 Minuten.