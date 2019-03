6. Etappe über 176,5 Kilometer : Paris-Nizza: Degenkolb Vierter - Bora-Profi Bennett siegt

Klassikerspezialist John Degenkolb hat seinen ersten Saisonsieg bei der Radrundfahrt Paris-Nizza knapp verpasst.

von dpa

15. März 2019, 16:57 Uhr

Der frühere Gewinner von Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix sprintete auf der sechsten Etappe über 176,5 Kilometern von Peynier nach Brignoles auf den vierten Platz. Den Sieg holte sich der Ire Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe vor dem Franzosen Arnaud Demare und dem Italiener Matteo Trentin. Für Bennett war es bereits der vierte Saisonerfolg und der zweite bei der 77. Auflage von Paris-Nizza.

In der Gesamtwertung gibt weiter das britische Sky-Team den Ton an. Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski aus Polen liegt 18 Sekunden vor seinem Sky-Teamkollegen Egan Bernal aus Kolumbien. Auch sonst gab es gute Nachrichten für die britische Top-Mannschaft. Laut eines Berichts des Internetportals «cyclingnews.com» ist die Zukunft des Rennstalls gesichert. Der Chemie-Riese Ineos soll ab 2020 das Sponsoring von Sky übernehmen. Das Medienunternehmen, das rund 35 Millionen Euro pro Jahr in das Team gesteckt hat, zieht sich zum Saisonende aus dem Radsport zurück. Eine Bestätigung des Rennstalls für den neuen Sponsor gab es bislang nicht.