Bei abgebrochener UAE-Tour : Positiver Coronavirus-Test bei Tour-Etappensieger Gaviria

Die Coronavirus-Pandemie betrifft auch den Radsport: Der zweimalige Tour-de-France-Etappensieger Fernando Gaviria wurde positiv auf das Virus getestet, wie sein Team UAE Emirates mitteilte.

von dpa

12. März 2020, 15:37 Uhr

Gaviria gehe es inzwischen aber schon wieder gut, wie der 25 Jahre alte Kolumbianer in einer eigens aufgenommenen Videobotschaft mitteilte. Gaviria befand sich nach der abgebrochenen UAE-Tour in Quarantäne, nachdem er zuvor über starkes Fieber geklagt hatte. Er gilt als einer besten Sprinter der Radsport-Szene. Im Jahr 2018 gewann Gaviria zwei Etappen bei der Tour de France und in den Jahren 2017 und 2019 insgesamt fünf beim Giro d'Italia.