Mallorca-Challenge : Radprofi Degenkolb feiert zweiten Saisonsieg

John Degenkolb hat zum Abschluss der Mallorca-Challenge seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.

von dpa

28. Januar 2018, 15:38 Uhr

Der 29 Jahre alte Radprofi vom Trek-Segafredo-Team gewann das 160 Kilometer lange Rundstreckenrennen um die Inselhauptstadt im Massensprint vor dem Slowaken Erik Baska vom Bora-hansgrohe-Team und dem Niederländer Coen Vermeltfoort.

Degenkolb hatte bereits zum Auftakt der viertägigen Rennserie am vergangenen Donnerstag in Ses Salines triumphiert. Am Freitag und Samstag hatte er wegen des bergigen Streckenprofils pausiert.

Mit seinen Erfolgen von Mallorca feierte Degenkolb einen optimalen Saisonstart. Das Vorjahr verlief für den früheren Gewinner der Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix mit nur einem Sieg alles andere als wünschenswert.