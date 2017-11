Duell mit Sagan : Radprofi Greipel feiert Comeback bei Tour Down Under

vergrößern 1 von 1 Foto: Dan Peled 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 10:25 Uhr

«Es ist mir eine Freude, wieder zurückzukehren. Es war immer gut, hier in eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu starten», sagte Greipel, der das Rennen 2008 und 2012 als Gesamtsieger beenden konnte und mit 16 Etappensiegen zudem Rekordhalter an Tageserfolgen ist. In den vergangenen drei Jahren hatte der elffache Tour-de-France-Etappensieger seine Saison jeweils bei der Mallorca Challenge begonnen.

In Australien wird Greipel unter anderem auf Weltmeister Peter Sagan aus dem deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall treffen. Der 27 Jahre alte Slowake hatte im September im norwegischen Bergen seinen dritten WM-Titel in Folge eingefahren und wird ebenfalls in Australien seine Saison beginnen.

Vor dem regulären Start des Rennens findet am 14. Januar in Adelaide ein 50,6 Kilometer langes Kriterium statt, das jedoch nicht mit in die Gesamtwertung einfließt.

Mitteilung Tour Down Under (englisch)