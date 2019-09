Titelkämpfe in Yorkshire : Straßenrad-WM ohne Tour-Sieger Bernal und Nibali

Die Straßenrad-Weltmeisterschaft im britischen Yorkshire wird ohne Tour-de-France-Sieger Egan Bernal stattfinden.

von dpa

17. September 2019, 17:41 Uhr

Wie der kolumbianische Radsportverband mitteilte, lehnte der 22 Jahre alte Ineos-Profi eine Nominierung für die Titelkämpfe vom 22. bis 29. September ab. Einen Grund für die Absage Bernals nannte der Verband nicht. Für Bernal, der Ende Juli als erster Kolumbianer die Frankreich-Rundfahrt gewinnen konnte, rückt der 29 Jahre alte Carlos Alberto Betancur in das achtköpfige Aufgebot der Südamerikaner.

«Ich trainiere in Kolumbien, um mich für das Ende der Saison gut vorzubereiten. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht in der Lage bin, mein Land optimal zu vertreten, bevorzuge ich es, dass sie jemand anderem die Möglichkeit geben», hatte Bernal bereits vor rund zwei Wochen auf Twitter mitgeteilt.

Ebenfalls nicht an den Titelkämpfen auf der Insel wird der Italiener Vincenzo Nibali (34) teilnehmen. «Das italienische Trikot ist heilig für mich und muss respektiert werden. Ich bin nicht in Form und es ist nicht fair, den Platz von einem Kollegen einzunehmen», sagte der ehemalige Tour-, Giro- und Vuelta-Gesamtsieger der italienischen Sporttageszeitung «La Gazzetta dello Sport» (Dienstag). Nibali hatte bei der diesjährigen Tour die vorletzte Etappe in Val Thorens in den französischen Alpen gewonnen.