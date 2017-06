Um eine Woche auf 7. Juli : Tour-Start 2018 wegen Fußball-WM verlegt

vergrößern 1 von 1 Foto: Yoan Valat 1 von 1

Der Grand Départ 2018 wird am 7. Juli und nicht wie ursprünglich vorgesehen bereits am 30. Juni auf der französischen Atlantikinsel Noirmoutier ausgetragen. Dies geht aus dem Kalender des Rad-Weltverbandes UCI für 2018 hervor. Somit überschneiden sich die beiden Sport-Großereignisse nur noch in einer Woche.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 16:39 Uhr