Schnellster im Sprint : Weltmeister Sagan feiert zweiten Sieg bei BinckBank-Tour

Foto: David Stockman

Über 185 Kilometer von Blankenberge nach Ardooie verwies Sagan den belgischen Lokalmatador Edward Theuns auf den zweiten Platz, der deutsche Youngster Phil Bauhaus wurde Zehnter. Sagan hatte bereits die erste Etappe der Rundfahrt gewonnen.

Der Schweizer Stefan Küng verteidigte nach dem Erfolg im Einzelzeitfahren am Vortag erfolgreich seine Führung im Gesamtklassement. Die Rundfahrt führt über sieben Etappen durch Belgien sowie die Niederlande und endet am Sonntag in Geraardsbergen.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 16:53 Uhr