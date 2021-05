Olympiasieger : Radsturz: Eisschnellläufer Lunde Pedersen verletzt

Eisschnelllauf-Olympiasieger Sverre Lunde Pedersen hat sich bei einem Radunfall in seiner norwegischen Heimat schwer verletzt.

Oslo | Der 28-Jährige zog sich einen Riss in der Leber sowie zwei Brüche in der Hand zu, wie der norwegische Eislaufverband mitteilte. Lunde Pedersen war demnach am Donnerstag im Süden Norwegens in der Nähe des Sees Nesvatn mit dem Rad auf einer Trainingstour gewesen, dabei in ein Schlagloch gefahren und dann gestürzt. Der Rettungsdienst flog ihn im Ansch...

