Biathlon : Rätsel um Denise Herrmann: Karriere-Ende oder Heim-WM?

Seit Denise Herrmann Biathlon-Gold bei Olympia gewonnen hat, läuft es bei der Sächsin wie am Schnürchen. Jetzt freut sich die 33-Jährige auf das Weltcup-Finale in Oslo. Doch was kommt danach?

Erik Lesser nahm Franziska Preuß in die Arme und freute sich über sein letztes Staffel-Podest als Biathlet. In der Single-Mixed war das deutsche Duo in Otepää hinter Norwegen und Schweden starker Dritter geworden. „Das war ein ganz netter Abschluss“, sagte Lesser in der ARD. Seine Sport-Karriere wird der 33-Jährige nach dem am Donnerstag beginnenden We...

