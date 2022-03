Weitere-sportarten : Rasen auf einer Piste in der Wüste

Die Rennstrecke im Land Bahrain wurde in die Steinwüste gebaut. Das sieht spektakulär aus, kann es für die Fahrer der Formel 1 aber schwierig machen. Denn hier weht immer wieder mal Sand auf die Strecke.

Vom Sand wollen sich die Rennfahrer aber natürlich nicht aufhalten lassen. Sie starten am Wochenende in Bahrain ins erste Rennen der neuen Formel-1-Saison. Dabei schauen viele Menschen vor allem auf Max Verstappen und Lewis Hamilton. Die beiden hatten in der letzten Saison um den ersten Platz gekämpft. Max Verstappen gewann. Lewis Hamilton rechnet sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.