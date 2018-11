Muskelfaserriss : Rhein-Neckar Löwen vorerst ohne verletzten Keeper Appelgren

Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf ihren Torhüter Mikael Appelgren verzichten. Der schwedische Handball-Nationalkeeper falle wegen eines Muskelfaserrisses für die Bundesliga-Partie gegen den HC Erlangen aus, teilten die Löwen via Twitter mit.

von dpa

11. November 2018, 10:35 Uhr

«Wir hoffen und gehen davon aus, dass er in Flensburg (19.11.) wieder spielen kann», sagte ein Löwen-Sprecher auf Nachfrage. Beim Champions-League-Spiel in Montpellier am Mittwoch wird der 29-Jährige dagegen wohl ebenfalls fehlen. Für ihn rückt Can Adanir aus dem Drittliga-Team der Löwen in den Kader.