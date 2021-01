Nordische Kombination : Riiber gewinnt Seefeld-Triple - Frenzel auf Rang vier

Der norwegische Gesamtführende Jarl Magnus Riiber hat das prestigeträchtige Triple der Nordischen Kombinierer gewonnen und damit seinen Titel verteidigt.

Seefeld in Tirol | Der 23-Jährige gewann das dreitägige Event am Sonntag in Seefeld nach einem Sprung von der Normalschanze und einem 15-Kilometer-Lauf vor dem Finnen Ilkka Herola und Akito Watabe aus Japan. Hinter den drei Top-Kombinierern führten zwei Deutsche das Verfo...

