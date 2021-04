Titelkämpfe in Warschau : Ringer Wagner kämpft zum Abschluss der EM um Bronze

Der deutsche Ringer Hannes Wagner hat am letzten Tag der Europameisterschaft in Warschau noch die Chance auf Bronze.

Hala Widowiskowo-Sportowa COS Torwarul. Łazienkowska 6a;00-449 Warszawa | Der Griechisch-Römisch-Athlet gewann in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm gegen den Esten Ranet Kaljola. In einem der kleinen Finals um die dritten Plätze trifft er am Abend auf den Dänen Rajbek Bisultanov. Bereits im vergangenen Jahr in Rom hatte der 25-Jährige EM-Bronze geholt. Es wäre die vierte Medaille für den Deutschen Ri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.