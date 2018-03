Diskus-Olympiasieger : Robert Harting lost Partien im Handball-Pokal aus

Diskus-Olympiasieger Robert Harting wird am Mittwochabend die Halbfinal-Partien um den deutschen Handball-Pokal auslosen.

von dpa

05. März 2018, 16:55 Uhr

Die Auslosung werde direkt im Anschluss an das abschließende Viertelfinale zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg beim TV-Sender Sky durchgeführt, teilte die Bundesliga am Montag mit. Als erstes Team hatte sich die HSG Wetzlar für das Final Four Anfang Mai in Hamburg qualifiziert.

Neben Berlin und Magdeburg spielen noch die TSV Hannover-Burgdorf und Frisch Auf Göppingen sowie die Rhein-Neckar Löwen und der SC DHfK Leipzig um den Einzug ins Halbfinale.