Ex-NBA-Superstar : Rodman wird 60: Hochzeitskleider, Tattoos und Titel

Niemand war je wieder so bunt, so schrill, so exzentrisch und dabei so gut wie Dennis Rodman. Der ehemalige NBA-Superstar blieb auch nach dem Karriereende im Rampenlicht. Nun wird er 60 Jahre alt.

Bloomfield Hills | Einen NBA-Spieler wie Dennis Rodman gab es weder vor noch nach ihm. Der außergewöhnliche Superstar der 90er, der unter anderem an der Seite von Michael Jordan bei den Chicago Bulls spielte, wird am 13. Mai 60 Jahre alt. Ein Rückblick in Bildern. DIE ERFOLGE Fünf Mal holte Dennis Rodman den NBA-Titel - zwei Mal mit den Detroit Pistons und drei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.