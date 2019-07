Schwimm-WM : Rückenschwimmer Diener verpasst Halbfinale: «Echt traurig»

Rückenschwimmer Christian Diener hat bei der Schwimm-WM in Südkorea das Halbfinale über 100 Meter klar verpasst. Der 26-Jährige schlug in Gwangju nach 54,68 Sekunden an und belegte im Vorlauf nur den 25. Platz.

von dpa

22. Juli 2019, 05:59 Uhr

«Das Ziel war bei mir, unter eine 54 zu schwimmen und das war ja weit daneben», sagte Diener enttäuscht zu seiner Zeit. «Das ist echt traurig, dass es so schlecht war jetzt am Anfang.» Er müsse das Rennen jetzt abhaken. Diener will auch noch über die doppelte Distanz und in der 4 x 100 Meter Lagen-Staffel starten.