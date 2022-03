Winterspiele in Peking : Russland und Belarus von den Paralympics ausgeschlossen

Nur einen Tag nach seiner umstrittenen Entscheidung hat das Internationale Paralympische Komitee Russland und Belarus nun doch von den Paralympics ausgeschlossen. Geht es nun vor den CAS?

Russland und Belarus sind wegen des Krieges in der Ukraine nun doch von den am Freitag beginnenden Paralympics ausgeschlossen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag. Mehrere Verbände, Teams und Athleten hätten mit einem Boykott der Spiele gedroht, was die „Durchführbarkeit der Paraly...

