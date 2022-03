Der Wintersport am Donnerstag : Saison-Finale: Ski alpin in Frankreich

Bald ist der Wintersport wieder Schnee von gestern. Beim Saisonfinale im Biathlon ist der Frauen-Sprint verschoben worden. Im Ski alpin geht es um Weltcup-Punkte und die letzten Trophäen.

Am legendären Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo fallen die letzten Entscheidungen im Biathlon-Weltcup - es geht aber wegen schlechten Wetters anders als geplant erst am Freitag los. Bei den Alpinen läuft das Saisonfinale schon. In Courchevel in Frankreich stehen die letzten Super-G-Rennen der Saison bevor. Ski alpin Weltcup in Courchevel, Frank...

