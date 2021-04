Konzentration auf Tokio : Schachmann verzichtet für Olympia auf Tour

Klassiker-Spezialist Maximilian Schachmann verzichtet in diesem Jahr wie erwartet auf die Tour de France.

Leipzig | Stattdessen will sich der 27-Jährige auf die Olympischen Spiele in Tokio konzentrieren. „Der Kurs in Tokio hat ein Klassikerprofil und könnte mir liegen. Ich rechne mir Medaillenchancen aus, sofern ich mich an die Hitze dort gewöhne. Beides, Tour de France und Olympia, wäre zu viel“, sagte Schachmann der „Sport Bild“. Der Berliner hat in diesem Jah...

