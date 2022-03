Olympia in Peking : Schaffelhubers Kritik an Paralympics in China: „Irrsinn“

Auch die siebenmalige Paralympicssiegerin und jetzige ARD-Expertin Anna Schaffelhuber hält Peking für den falschen Ausrichter der Paralympischen Winterspiele und nimmt Deutschland auch mit Blick auf eine weitere Olympia-Bewerbung in die Pflicht.

„Für mich ist es kompletter Irrsinn, dass die Spiele in China stattfinden, wo Menschenrechte nicht geachtet werden und es drei Tage im Jahr schneit“, sagte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: „Aber da muss man sich in Deutschland auch an die eigene Nase packen.“ Es sei „relativ leicht zu sagen, ich will die Spiele auf diese Art nicht, ich will...

